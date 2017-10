Gifuni: io, attore-maratoneta, con Franchi scopro le fragilità

Roma (askanews) - Fabrizio Gifuni dopo "Fai bei sogni" di Bellocchio e i tanti riconoscimenti avuti con "Il capitale umano" di Virzì, torna al cinema dal 12 ottobre con "Dove non ho mai abitato" di Paolo Franchi. Un film che racconta con uno sguardo ravvicinato l'incontro tra una donna borghese 50enne, interpretata da Emmanuelle Davos, e il delfino di suo padre, un architetto: attraverso lo sguardo dell'altro e il sentimento che nasce fra loro, i due scoprono dove la vita li ha portati, le scelte fatte, quelle che vorrebbero fare, e soprattutto guardano le loro fragilità: "Il film di Paolo è un film caldo, classico, una bellissima storia d'amore" ci dice Gifuni. "Vedere questi due personaggi che non riescono compiutamente a prendere in mano la propria vita, pur avendo fortunatamente in questo incontro l'apertura di una crepa, per cui si affacciano al mondo dei sentimenti in maniera più libera, rimangono due personaggi pieni di contraddizioni, di buchi. Ecco, l'affetto con cui Paolo li ha seguiti e anche noi abbiamo cercato di fare con lui questo lavoro, secondo me è una delle cose più toccanti del film".

Grazie a questo incontro i due protagonisti hanno l'occasione di fare un bilancio della propria vita. Gifuni, 51 anni, uno dei migliori attori italiani, che porta avanti anche un lavoro importante a teatro come drammaturgo e regista, della sua vita professionale oggi dice: "La cosa di cui sono più contento è di aver seguito un principio di piacere nelle scelte che ho fatto, sia a teatro, dove passo la maggior parte del mio tempo, sia al cinema che in televisione, cercando sempre di scegliere le cose un po' istintivamente e un po' con la testa, che poi interviene sempre, cercando di seguire le cose che mi piacevano, in cui credevo, anche quando erano cose molto eccentriche. Io poi ho un andamento più da maratoneta che da centometrista, proprio anche caratterialmente, e credo che questo nel lavoro dell'attore sia una cosa abbastanza positiva. Nel senso che lo scatto breve è abbastanza semplice farlo, poi il lavoro di un attore secondo me si vede sulla lunga durata, sulla lunga tenuta".