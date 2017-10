Grande successo per "Golf in Piazza" a Monza, ora l'Open d'Italia

Monza (askanews) - Grande successo di pubblico a Monza per la manifestazione "Il Golf in Piazza" quarto appuntamento della Road to Rome 2022, organizzato dalla Federgolf in vista della Ryder Cup, la sfida tra Europa e Stati Uniti che si giocherà a Roma fra cinque anni sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club.

Oltre tremila persone, la gran parte bambini e ragazzi, si sono avvicinate al golf per la prima volta provando swing e putt sui green allestiti in Piazza Trento e Trieste e i giudizi sono stati tutti molto positivi. "Bello, bello, è una sfida con la palla, assolutamente da provare", dice una signora che per la prima volta ha provato una serie di colpi. "Sto incominciando a prendere delle lezioni, grazie a un amico che mi ha avvicinato a questo sport. Credo che sia uno degli sport più belli, soprattutto per uno come me che è molto stressato. E' l'unico sport che mi rilassa veramente", confessa un neofita del golf. "E' un'iniziativa carina soprattuto per i bambini così conoscono uno sport nuovo e magari si appassionano e possono iniziare a seguirlo", afferma una mamma che ha portato i suoi bambini a provare questa nuova disciplina.

Soddisfatto per la riuscita della manifestazione anche Gian Paolo Montali, il direttore generale del progetto Ryder Cup 2022. "Giornata molto positiva, l'obiettivo era quello di avvicinare le persone a questo sport ed è stato perfettamente centrato. Soprattutto sono rimasto basito, questa mattina quando sono arrivato, dalla presenza dei bambini, portati dai genitori. Questo è il futuro del golf, sono loro che dovranno rendersi conto che è uno sport divertente, piacevole, che ha tutto i crismi dello sport vero".

Con l'evento "Il Golf in Piazza", Monza ha iniziato a respirare l'atmosfera del 74mo Open d'Italia che si disputerà al Golf Club Milano dal 12 al 15 ottobre. Ancora Montali. "E' il viatico migliore, volevamo contraccambiare lo sforzo fatto dalla Regione Lombardia, dal presidente Maroni, che ha voluto fortemente e nuovamente l'Open a Monza, la città che ci ospita. Venire qua ci sembrava la cosa più importante per portare un Road to Rome, le tappe che facciamo per portare il progetto Ryder Cup in giro per l'Italia. Devo ringraziare la sensibilità del nostro partner Infront che ha deciso di non far pagare i biglietti di ingresso all'Open d'Italia che sarà aperto a tutti. Lo voglio dire nuovamente e fortemente: tutti possono venire a seguire l'Open, tutti possono venire a vedere i migliori giocatori al mondo. Dovrebbe essere bel tempo e se c'è bel tempo siamo sicuri di fare il pieno".