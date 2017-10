L.Bilancio, Sangalli: ripresa resta lenta, accelerare su riforme

Cernobbio (askanews) - Aver eliminato l'aumento dell'Iva per il 2018 "certamente è un buon risultato per il quale la Confcommerco si è spesa ininterrottamente per l'interesse generale del Paese. La legge di bilancio appare ben impostata anche per i tagli alla spesa pubblica improduttiva". Lo ha dichiarato il presidente di Confcommerco, Carlo Sangalli, in apertura al forum di Conftrasporto in corso a Cernobbio.

"Ma la ripresa che si sta consolidando resta lenta e parziale - ha sottolineato - e i consumi rimangono deboli, insomma siamo solo al primo tempo di una partita ancora lunga da giocare, per vincerla bisogna accelerare sulle riforme e ridurre i problemi strutturali della nostra economia: eccesso di burocrazie, di tasse, deficit di infrastrutture".