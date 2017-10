Molestie sessuali a Hollywood, licenziato magnate Weinstein

Los Angeles, (askanews) - Il produttore di Hollywood Harvey Weinstein è stato licenziato dallo studio cinematografico che porta il suo nome, The Weinstein Company, dopo le notizie pubblicate sui media americani secondo cui per decenni ha molestato numerose donne.

Gli amministratori della società (Robert Weinstein, Lance Maerov, Richard Koenigsberg e Tarak Ben Ammar), hanno deciso di licenziarlo "con effetto immediato".

La scorsa settimana il New York Times ha pubblicato un'inchiesta bomba in cui accusava il magnate del cinema, la cui società ha prodotto successi quali "Il discorso del re" e "Django Unchained", di molestare giovani donne che volevano una carriera cinematografica: secondo le accusatrici Weinstein chiedeva di farsi massaggiare, di guardarlo nudo e prometteva di dar loro una mano con la carriera in cambio di favori sessuali.

In una nota Weinstein, convinto democratico, grande sostenitore della campagna presidenziale di Hillary Clinton, ha detto che rispetta tutte le donne e spera di avere una seconda possibilità per dimostrarlo.