Unione fiduciaria, un fischietto contro la corruzione

Roma (askanews) - Un fischietto contro la corruzione: potrebbe intitolarsi così il nuovo servizio varato da Unione fiduciaria contro la corruzione e il riciclaggio che consente ai dipendenti di banche e imprese di denunciare in modo anonimo e riservato i comportamenti scorretti dei colleghi: il cosiddetto "whistleblowing", letteralmente "soffiare nel fischietto".

Costituita nel 1958 da otto banche popolari, Unione fiduciaria è oggi la maggiore fiduciaria italiana, come ricorda il direttore generale Filippo Cappio: "Unione fiduciaria è sicuramente la maggiore fiduciaria italiana con oltre 16 miliardi di massa amministrata, cui si devono aggiungere i 2 miliardi della controllata Istifid. Dobbiamo proseguire nel processo di sviluppo per linee interne ed esterne. Siamo attivi nei servizi di information technology e anche nell'attività di consulenza agli intermediari finanziaria. In quest'ambito creiamo nuovi servizi come ad esempio il whistleblowing".

"Da molti anni - dice il vicedirettore generale Fabrizio Vedana - Unione fiduciaria supporta le attività antiriciclaggio degli intermediari finanziari con la fornitura di applicativi e consulenza finalizzati alla prevenzione del riciclaggio. Nel 2017 abbiamo avviato un team specifico per gestire le attività del quarta direttiva antiriciclaggio, temi che approfondiremo in due incontri a Roma il 24 ottobre e il 21 novembre. Offriamo servizi e software per la gestione dell'archivio unico antiriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette. Abbiamo anche avviato un servizio sul whistleblowing per favorire la segnalazione di infedeltà commesse da colleghi in banche, società finanziarie, società quotate, e nelle attività professionali. Offriamo un applicativo per gestire il whistleblowing che deve essere fatto in modo anonimo e riservato su un server dedicato, dislocato presso di noi. Su circa 120 mila potenziali utilizzatori, dipendenti di banche e società finanziarie, un centinaio l'hanno già utilizzato: è lo 0 virgola qualcosa per cento, ma prima non c'erano.