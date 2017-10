Anastacia: amo la vita e con "Evolution" torno alle origini

Milano (askanews) - Un disco che riflette il percorso umano e artistico della cantante che ha venduto 30 milioni di copie nel mondo ed è stata numero uno in 19 Paesi: si intitola "Evolution" il nuovo album di Anastacia. L'abbiamo incontrata a Milano, dove ha partecipato a delle iniziative benefiche per la ricerca sul cancro: la cantante ha superato gravi problemi di salute e ha sconfitto per due volte il tumore al seno. "L'album è una combinazione della mia evoluzione come donna, quella musicale ma ancora di più, tornando indietro, l'Anastacia e artista delle origini. Durante il tour di greatest hits ho scritto il disco, cantando le mie vecchie canzoni ho realizzato che le amavo e volevo fare un album così, e l'ho fatto scrivendo 'Evolution'".

Tutte le difficoltà che ha attraversato sono come sempre parte integrante delle sue canzoni. "Ho attraversato molto problemi di salute e ho scritto molto su questo nei miei album perché penso incida sulla donna che sono oggi, penso che le persone siano aiutate dal condividere queste cose con qualcuno. Non credo nella paura perché penso blocchi la vita e io amo vivere, a me piace godermi la vita. La paura è qualcosa di cui rido più che prenderla sul serio. Se c'è stato un terrorista il giorno dopo io cammino per strada, se è stato in aereo io il giorno dopo prendo un volo. Non mi piace essere impaurita da persone che penso siamo prepotenti".

Il disco è nato durante il tour che Anastacia ha iniziato dopo la pubblicazione della raccolta dei suoi successi nel 2015. "È molto complicato scrivere in tour non l'ho trovato semplice e non so perché altre persone lo facciano, ho sentito la pressione. È stata durase capitasse ancora l'occasione li separerei come faccio sempre, provo a fare una cosa sola una volta e se mi accorgo che non va bene non lo rifaccio, Evolution ci sarà solo una volta" ha detto.

La cantante americana ha un rapporto speciale con l'Italia e con gli artisti italiani, ha duettato tra gli altri con Eros Ramazzotti e Umberto Tozzi, e soprattutto si vanta di aver scoperto prima degli altri il talento di Francesco Gabbani, con cui vorrebbe collaborare magari per una canzone in inglese. "Ho un rapporto straordinario con l'Italia, un grande e profondo amore, dei miei momenti qui ho bellissimi ricordi

dall'inizio, sono felice di averne di più ogni anno che passa,

non mi annoio mai. È come il vino, migliora con il tempo. Anche

cantare con gli artisti italiani è sempre meglio, giusto Gabbani?"

Dopo i 110 concerti tra il 2016 e il 2017, Anastacia parte per "The Evolution tour 2018" con cui girerà i palchi di tutto il mondo. Quattro le date italiane: il 6 maggio a Brescia, il 7 a Roma, il 9 a Bologna e il 10 a Milano.