Coltivava marijuana vicino a Catania: arrestato un 53enne

Catania (askanews) - Un 53enne pregiudicato è stato arrestato dalla Polizia di Catania con l'accusa di coltivazione, produzione e detenzione finalizzata allo spaccio di marijuana nonché furto di energia elettrica. L'uomo aveva realizzato in un appezzamento di terreno di Ragalna una coltivazione di marijuana. Gli agenti hanno rinvenuto 140 piante di cannabis per un peso complessivo di 1 kg oltre al materiale per la coltivazione.

Le piante venivano fatte crescere grazie a un impianto di areazione con un sistema di ventole per il ricambio dell'aria, all'utilizzazione di diverse lampade alogene in alluminio, complete di paraluce necessarie per il riscaldamento. L'allacciamento alla rete elettrica, inoltre, era abusivo. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.