D'Alema: io un passo di lato? Sembra di essere a scuola di tango

Milano (askanews) - "C'è chi mi chiede un passo in avanti, chi indietro e chi di lato. Sembra di essere alla scuola di tango". Lo ha detto parlando a Milano l'ex premier Massimo D'Alema, riferendosi al rapporto tra Mdp e il leader di Campo progressista, Giuliano Pisapia. "Penso che ci ritroveremo, in fondo abbiamo lo stesso obiettivo: ricostruire il centrosonistra sulla base di una chiara e netta discontinuità di contenuti e di leadership. Come ha detto lui, questa è una citazione testuale" ha aggiunto D'Alema parlando ancora dell'ex sindaco di Milano. "Se Pisapia apre a Renzi nega le cose che ha detto Pisapia fino a ieri. È un problema di Pisapia con Pisapia, non con noi" ha continuato D'Alema che ha sottolineato: "Neanche noi" siamo interessati a un partitino del 3%, "infatti vogliamo farne uno molto più grande. Vedremo cosa succede in Sicilia. Dopo risultato siciliano faremo un dibattito e vedremo se siamo un partitino del 3%".