I contadini catalani in piazza coi trattori per l'indipendenza

Barcellona (askanews) - Da quelle parti si chiama "tractorada"; i contadini catalani sono scesi in piazza per le strade di Barcellona, a bordo dei propri trattori, per ribadire il proprio sì all'indipendenza della Catalogna dalla Spagna.

Sul tema è intervenuto anche il presidente dell'Unione europea

Donald Tusk che ha invitato il leader separatista catalano, Carles Puigdemont a non prendere decisioni che potrebbero rendere impossible il dialogo con Madrid.