Intesa Sanpaolo con Autogrill per una pausa ristoro in banca

Milano (askanews) - Una pausa golosa, uno spuntino o un aperitivo in banca, da oggi si può. Per la prima volta in una filiale Intesa Sanpaolo entra uno degli store di Autogrill, Puro Gusto, una caffetteria gourmet che proporrà piatti e bevande e soprattutto caffè nei diversi momenti della giornata. La filiale scelta per questa novità è quella di corso Vercelli, in pieno centro a Milano, dove il bar e la banca si contaminano, come ci racconta Andrea Lecce, responsabile direzione marketing Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: "Abbiamo pensato a questo spazio aperto e accogliente dove si possano condividere delle esperienze e dei momenti piacevoli. In questo senso abbiamo creato momenti di condivisione rappresentati dal tavolo, dal bancone dell'accoglienza, dagli spazi aperti e da zone riservate per la clientela".

La filiale rinnovata di corso Vercelli diventa una piattaforma per il cliente dove condividere nuovi spazi in una modalità insolita per una banca, in linea con la filosofia dello sharing, che ispira i nuovi progetti di Intesa Sanpaolo. Mauro Federzoni, direttore regionale Milano e Provincia di Intesa Sanpaolo: "Noi vogliamo animare la nostra filiale creando punti di collegamento con brand esterni valorizzando l'esperienza del nostro cliente in filiale ovviamente per favorire una sempre più intensa frequentazione della filiale e attirare nuovi che si possano trovare bene in questo format".

La nuova filiale ha due ingressi, uno fronte strada direttamente alla caffetteria e uno diretto in banca per i clienti, anche se all'interno i due ambienti sono del tutto comunicanti. Al banco di Puro Gusto la proposta copre ogni esigenza della giornata, in linea l'apertura della filiale - dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e al sabato dalle 9 alle 13: si va dal salato al dolce, dai piatti caldi a quelli freddi accompagnati da succhi, smoothies, drink alcolici e ovviamente l'immancabile caffè. Ezio Balarini, group marketing officer di Autogrill: "Puro gusto è una bottega all'italiana lavoriamo con partner di eccellenza, Gambero Rosso, Kimbo per il caffè che viene tostato ogni giorno nel punto vendita di Puro Gusto. E' nato italiano ed esportato in altri 9 Paesi: vuole portare l'esperienza della bottega italiana con amici, colleghi o anche col consulente bancario per discutere davanti a un buon caffè".

Quella di corso Vercelli in realtà potrebbe essere la prima di una serie di aperture che vedono la filiale affiancata da attività di ristoro: "Noi pensiamo di replicare questa iniziativa su altre filiali anche in posizione diversa e sicuramente vedere marchi diversi. Siamo aperti a collaborare con tutti quelli che si vogliono mettere in gioco da questo punto di vista".

E chissà che a servire un caffè non si trovi un cameriere come Pepper, il robot dell'Innovation Center di Intesa Sanpaolo, capace di relazionarsi e interagire con le persone.