Kenya, leader opposizione Odinga annuncia ritiro dalle elezioni

Nairobi, (askanews) - Il leader dell'opposizione in Kenya, Raila Odinga, ha annunciato che si ritirerà dal ballottaggio delle elezioni presidenziali, perchè a suo dire i responsabili elettorali non hanno messo in pratica le riforme necessarie.

"Siamo arrivati alla conclusione che non c'è l'intenzione da parte della Commissione elettorale indipendente (Iecb) di intraprendere alcun cambiamento nelle sue operazioni e personale per garantire che le illegalità e le irregolarità che hanno portato all'invalidazione del voto dell'8 agosto 2017 non accadano nuovamente. Tutto indica che le elezioni in programma il 26 ottobre saranno peggiori delle precendenti".