L'Islanda va ai mondiali: a Reykjavik esplode la "Geyser dance"

Reykjavik (askanews) - Ce l'hanno fatta. Un'altra volta Con la sua nazionale di calcio l'Islanda, dopo avere fatto sensazione a Euro 2016 in Francia, fa la storia: è al Mondiale per la prima volta. Nel girone I, battendo il Kosovo 2-0, già sicura di qualificarsi almeno ai playoff, l'Islanda si assicura anche il primo posto nel girone. Una performance davvero notevole per un'isola di 334mila abitanti alla deriva dalle parti del Polo nord, un exploit sfuggito a nazioni calcisticamente molto più blasonate. Ogni riferimento all'Italia è puramente voluto E a Reykjavik esplode la gioia dei tifosi con l'ormai famoso "Viking clap" o "Geyser dance", l'haka islandese che fece furore agli Europei di Francia.