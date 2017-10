Nel nuovo cd di Peter Cincotti una dedica a Roma: "Amore libero"

Roma, (askanews) - "Long way from home" (Freddy Eggs Records/Artist First) è il nuovo album di Peter Cincotti, eclettico musicista newyorkese.

Abbiamo incontrato l'artista italo-americano (i genitori sono originari di Cervinara, in provincia di Avellino) a Roma, dove si trovava per la promozione del nuovo album (in uscita il 13 ottobre), il suo quinto in studio (a 5 anni dal precedente "Metropolis), ma il primo completamente autoprodotto (tramite crowdfunding):

"E' un passo importante, è il primo disco che ho prodotto e arrangiato e scritto e ho costruito il mio studio privato: avere pieno accesso e pieno controllo e anche la tecnologia dove è arrivata ora ti dà accesso a cose, che puoi fare con le tue mani, cambia il modo in cui pensi, in cui scrivi e sicuramente ha avuto effetto su questo disco".

Cincotti suona il piano da quando aveva tre anni, un vero enfant prodige, poi è venuto il canto, ma ancora prima gli arrangiamenti e le lyrics:

"E ora la produzione è la cosa più grossa, tutte queste cose sono diventate un'unica cosa, un unico pezzo".

Il nuovo album rappresenta un'evoluzione anche dal punto di vista musicale. Cincotti ha cercato un suono più moderno, dando un ruolo centrale al pianoforte, un tocco pop con imprinting jazz, come all'inizio della sua carriera:

"Sì, volevo che il piano fosse al centro di ogni canzone e volevo un piano attivo, molto ritmico, in un ambiente molto contemporaneo - ha affermato, sottolineando - Questo disco è stata un'opportunità per me di trovare un modo per usare il piano in un contesto moderno".

Le sue origini italiane rendono i pezzi dedicati a Roma e Palermo speciali:

"Ho visitato molto l'Italia, ha influenzato il disco, in particolare le canzoni 'Roman skies', dedicata a Roma, e 'Palermo' alla Sicilia - ha spiegato - (Roman skies) è la storia di due persone che vengono a Roma ed è l'unico posto dove possono essere liberi".

E se gli si chiede la sua canzone italiana preferita dice...

"Come ho detto prima, una canzone di Gianna Nannini, scusate, l'ho sentita ieri alla radio, hanno fatto sentire la nuova canzone e mi è piaciuta davvero".

Cincotti, che ha fatto un cameo in Spider man e una recente apparizione in "House of Cards" cantando con Kevin Spacey, arriverà in Italia a dicembre per quattro tappe del suo tour mondiale: a Firenze (12 dicembre, Teatro Puccini), a Roma (13 dicembre, Auditorium Parco della musica), a Salerno (14 dicembre, Modo) e a Bari (15 dicembre Teatro Forma).

"Mi piace essere in giro e sono pronto alla tournée ora che ho finito questo disco. Sono pronto... Sono pronto!", ha concluso.