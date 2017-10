Ruba "Gratta e vinci" per 150mila euro al bar a Milano: arrestato

Milano (askanews) - Un 44enne commesso incensurato è stato arrestato dalla polizia a Milano con l'accusa di aver ripetutamente rubato in questo bar-tabaccheria di via Binda a Milano centinaia di "Gratta e vinci" per un totale di circa 150mila euro. Nelle immagini registrate da una telecamera nascosta posizionata nel bar, si vede il cliente disonesto prendere i tagliandi approfittando della distrazione del titolare impegnato a preparare le colazioni dopo aver appena aperto il bar.