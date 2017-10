Spazio, Giappone lancia quarto satellite di geolocalizzazione

Tanegashima, Giappone (askanews) - L'Agenzia spaziale giapponese Jaxa ha lanciato in orbita dalla base di Tanegashima, nel sud del Paese, il satellite Michibiki 4, quarto elemento della costellazione di geolocalizzazione Quasi-Zenith Satellite System, alternativa al Gps americano. Il progetto permetterà di estendere i servizi di navigazione in tutto il Giappone e nei Paesi vicini, in Asia e anche in Australia.

Il Quasi-Zenith Satellite System dovrebbe entrare in servizio nel 2018 ed essere operativo almeno per 15 anni. Grazie alla posizione del satelliti, prossima allo Zenit, garantirà un livello di precisione mai raggiunto prima, con una scarto inferiore ai 2 metri che permetterà lo sviluppo di nuovi servizi basati sulla geolocalizzazione per scopi pubblici, ad esempio compiti di protezione civile, oppure personali e professionali.