Fiducia a Rosatellum, Fico: Mattarella doveva essere più duro

Roma, (askanews) - "Non voglio dire a Mattarella di firmare o non firmare perché nelle sue prerogative sa bene cosa fare. Non condivido il fatto che sia stata messa la fiducia e in questo caso Mattarella doveva fare un passaggio molto più duro e forte, che non ha fatto, sembra quasi avallare la fiducia sulla legge elettorale a pochi mesi dalle elezioni, è davvero uno scandalo". Lo ha detto il deputato M5s Roberto Fico, arrivando in piazza Montecitorio, dove si sta svolgendo la manifestazione pentastellata contro la legge elettorale mentre l'aula della Camera vota la fiducia.