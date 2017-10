Michelle Suàrez è la prima senatrice transessuale dell'Urugay

Montevideo (askanews) - L'avvocatessa transgender Michelle Suàrez è entrata nel pieno delle sue funzioni come senatrice dell'Urugay e, tra gli applausi, è divenuta la prima parlamentare transessuale nella storia del paese sudamericano.

"A un certo momento della mia vita fui osteggiata, perseguitata e sanzionata, e in questo momento vengo applaudita", ha detto.

Suàrez, 33 anni, ha prestato giuramento durante una seduta al Palazzo legislativo, sede del Congresso a Montevideo. Fa parte del Frente Amplio (sinistra) del presidente uruguayano Tabaré Vàzquez. Di essere donna dentro se n'è accorta a 15 anni.

L'avvocatessa, nel 2010, si era già fatta notare per essere stata la prima persona transessuale dell'Uruguay a ottenere un titolo universitario.

"Le opportunità che posso avere in questo momento - ha spiegato - per moltissime mie compagne transessuali non sono possibili, perché non hanno la libertà di poter optare per la loro realizzazione personale, per poter portare avanti la loro vocazione o i loro sogni che io ho la possibilità di portare avanti ora".

L'Urugay, durante l'amministrazione di José Mujica (2010-2015), fu il secondo Paese dell'America Latina ad approvare il matrimonio tra coppie dello stesso sesso.