Rcs, Cairo: su pubblicità buonissime evidenze per IV trimestre

Milano, (askanews) - Sulla raccolta pubblicitaria del gruppo Rcs "abbiamo delle buonissime evidenze per quel che riguarda ottobre, novembre e dicembre". Lo ha dichiarato l'Ad, Urbano Cairo, all'indomani del dato sul terzo trimestre che ha evidenziato in Italia un +3,4%, con il solo mese di settembre cresciuto di oltre il 10%. "Considerando in pari data abbiamo dei buoni numeri - ha spiegato - confrontando la raccolta pubblicitaria sui singoli giornali all'11 ottobre 2016 rispetto a oggi c'è un bel segno più, molto positivo".

"Credo che il mercato si sia accorto del fatto che stiamo investendo in maniera molto, molto importante sui nostri giornali - ha sottolineato Cairo, a margine della presentazione del Premio Cairo 2017 - Le aziende, il mercato stanno prendendo atto di un grande dinamismo da parte nostra, con le tante iniziative fatte sul sistema Corriere, Gazzetta, periodici e Giro d'Italia che è andato alla grandissima - ha proseguito - tutto questo ha attirato l'attenzione degli investitori che nel mese di settembre hanno investito addirittura il 10% in piu dell'anno scorso".