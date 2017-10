Rosatellum bis, Fico: M5S sarà più forte della legge elettorale

Roma, (askanews) - "Oggi qua affrontiamo il problema della legge elettorale, di una classe politica che negli ultimi 16 anni non è riuscita a fare la legge elettorale buona": lo ha detto il deputato M5s Roberto Fico, arrivando in piazza Montecitorio, dove si sta svolgendo la manifestazione pentastellata contro la legge elettorale mentre l'aula della Camera vota la fiducia.

"Noi speriamo di bloccarla come ho già detto se andrà avanti in ogni caso noi riusciremo ad essere ancora più forti - ha aggiunto, sottolineando - Se la legge passa continueremo la battaglia in Senato, oggi siamo qui in piazza a Montecitorio con tante persone che sono preoccupate per il bene del paese, non per la sorte del movimento" .