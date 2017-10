Salute: lo xilitolo previene la carie anche negli adulti

Milano (askanews) - Lo xilitolo fa bene alla salute: il docificante vegtale utilizzato nei chewing gum previene l'insorgenza della carie, anche negli adulti. E' il risultato di una ricerca condotta dalla professoressa Laura Strohmenger dell'Università degli Studi di Milano e presentata al 64° congresso dell'European Organisation for Caries Research (ORCA). "Questa ricerca che è originale perché per la prima volta si rivolge alla popolazione adulta - spiega Laura Strohmenger professore ordinario di Odontoiatria all'Università degli Studi di Milano - e per la prima volta usa basse dosi di xilitolo nel chewing gum, dimostra che l'utilizzo di questo zucchero poco cariogeno è in grado di portare un beneficio preventivo del 30 per cento rispetto alla comparsa delle lesioni cariose".

Lo studio, presentato a Milano nel corso di una giornata dedicata allo xilitolo, ha coinvolto un gruppo di 130 adulti della provincia di Sassari, suddivisi in gruppo test e gruppo di controllo. I volontari nel primo anno dovevano masticare 5 pezzi al giorno del chewing gum assegnato, mentre nel secondo anno dello studio gli stessi volontari non hanno ricevuto chewing gum e hanno condotto la loro vita normale. "La cosa incredibile - aggiunge la ricercatrice - è che dopo un anno di sperimentazione, per un anno successivo si mantengono i risultati preventivi che si erano ottenuti nel periodo sperimentale".

Lo xilitolo lo si trova in alcuni frutti, come fragole, prugne, e anche in altri vegetali. Quello utilizzato nella produzione del chewing gum è derivato dalla corteccia di betulla o di faggio o dal torsolo delle pannocchie di mais. "Lo xilitolo è un sostituto dello zucchero che ha tantissime interessanti proprietà - aggiunge Andrea Sarrica, Scientific Affairs Manager della Perfetti Van Melle - come un indice glicemico 8 volte inferiore allo zucchero, una dolcezza simile,ma con il 40 per cento di calorie in meno.

Masticare una o anche più gomme senza zucchero con xilitolo non produce alcun problema dal punto di vista della curva glicemica o un eccesso di calorie, assolutamente. Anzi ha molti benefici della saluta soprattutto del cavo orale". "Lo xilitolo è uno zucchero poco cariogeno - conclude Strohmenger - e aiuta veramente a prevenire la carie".