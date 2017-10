Alfano: no proclami, lavoriamo in silenzio per estradare Battisti

Milano, (askanews) - Sul caso di Cesare Battisti, per raggiungere il risultato della sua estradizione dal Brasile, è "meglio non fare proclami". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano a margine del business forum Italia-Ungheria al palazzo delle Stelline a Milano. "Se vogliamo aumentare le chance di soluzione di questo caso che dura ormai da troppi anni - ha detto Alfano - è meglio non fare proclami. Io e la Farnesina intera stiamo lavorando insieme al ministro e al ministero della Giustizia in grande riservatezza e silenzio, ma non facciano proclami". Alfano ha assicurato: "È chiaro che stiamo facendo tutto quello che si deve fare in questi casi: molte cose si sanno altre è meglio che non si sappiano. ma stiamo facendo del nostro meglio" ha concluso il ministro.