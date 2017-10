Del Boca: un libro "maledetto" sfata i miti della storia d'Italia

Roma, (askanews) - Un libro per sfatare i miti della storiografia ufficiale e fornire una versione più aderente alla realtà dei principali eventi della storia italiana: è questo l'obiettivo che si è posto Lorenzo Del Boca, giornalista e saggista, autore del "Maledetto libro di storia che la tua scuola non ti farebbe mai leggere" (Piemme).

Un titolo ovviamente provocatorio, spiega Del Boca: "Si tratta di porre l'accento sul fatto che la storia che viene studiata a scuola e che viene divulgata è una storia retorica, più verosimile che vera, non affatto attendibile, senza nessuna capacità di approfondimento. In fondo la storia è scritta dai vincitori ad uso di quelli che hanno vinto, i quali hanno necessità di amplificare le loro virtù, anche se sono minime, e di cancellare i difetti".

"Questa cosa - prosegue Del Boca - avviene dappertutto e in tutti i tempi, ma dopo un po c è la capacità di rivedere questo tipo di storia e di costruirne una un po più attendibile; questo avviene soprattutto nella storiografia anglosassone, noi siamo invece quelli che hanno maggiore difficoltà in questo tipo di lavoro, e quindi la storia che si studia a scuola è ancora quella che hanno fatto i vincitori: il Risorgimento è i Savoia che conoscono la via dell esilio non del disonore; la Prima guerra mondiale quella che ci ha consentito di liberare Trento e Trieste; la Seconda guerra mondiale è quella della grande liberazione dei partigiani, senza un minimo di approfondimento e la capacità di costruire una cosa più equilibrata e quindi più condivisa".

"La qual cosa - dice ancora l'autore - è dannosa perché la storia dovrebbe essere maestra di vita, e quindi di consentire di conoscere gli errori per correggerli; naturalmente, se la storia è taroccata, l errore non soltanto non viene riconosciuto e corretto ma viene ripetuto e amplificato".