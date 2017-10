Festa nazionale in Spagna, a Barcellona unionisti in piazza

Madrid, 12 ott. (askanews) - Festa nazionale oggi in Spagna, sotto il segno dell'unità da mettere in mostra nei turbolenti giorni della crisi catalana. A Barcellona, in Plaça de Catalunya, si sono radunati gli unionisti, quella parte di popolazione che è contraria alla secessione della Catalogna. In bella mostra, bandiere nazionali e cartelli con slogan del tipo "Sono catalano, sono spagnolo".