Le fotografie americane di Samantha Stella: musica e religione

Bergamo (askanew) - Fotografie nitidissime, in piccolo formato, che raccontano un'America diversa, molto vicina alle suggestioni letterarie, per esempio, di una scrittrice come Joan Didion. "God Loves You" è il progetto che Samantha Stella, nota soprattutto per le performance e i video con il gruppo Corpicrudi, presenta nella galleria Traffic di Bergamo. Una serie di lavori che sembrano parlarci delle "note a margine" di un viaggio, ma che in realtà prendono senso sia per la chiarezza degli scatti, sia per il confronto tra due diverse forme di spiritualità che mettono in scena.

"Sono state scattate nella casa di una musicista nella quale ho vissuto per un mese - ha spiegato Samantha Stella ad askanews - e ci parlano di un mondo rock, femminile, e dell'incontro con il mondo della religione cattolica, di cui in questa mostra troviamo diversi simboli, dall'immagine di Gesù ai vari Crocifissi, rosari, alla Bibbia americana".

La contaminazione tra la sfera religiosa e quella musicale diventa ancora più intrigante nel pezzo installativo centrale della mostra, che la curatrice Francesca Alfano Miglietti, che ha firmato un testo sull'esposizione bergamasca, ha definito una rappresentazione del corpo stesso di Samantha. "Si tratta di una mostra - ha aggiunto l'artista - dove in realtà c'è una assenza di me, normalmente il mio lavoro è conosciuto per le performance, il mio corpo è sempre molto presente. In questa mostra invece è volutamente assente, ma parla attraverso altri codici e altri linguaggi".

Codici che, comunque, prevedono anche il video, seppure in qualche modo nascosto per fare sì che a diffondersi nelle sale della Traffic Gallery sia la voce di Stella, che insieme al musicista Nero Kane ha realizzato il pezzo "Hell23", che alle spalle delle suggestioni religiose tocca temi infernali. "A me interessa sempre questa discrasia, questi opposti, il Bene e il Male - ha concluso - alla fine io indago sempre un po' queste tematiche".