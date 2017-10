Le scale mobili della nuova Rinascente: 90.000 persone l'ora

Roma, (askanews) - Il nuovo grande magazzino della Rinascente di piazza del Tritone a Roma ha 16 scale mobili e dieci ascensori, che possono trasportare in un ora 90 mila persone cioè più di quante possano stare dentro lo Stadio di San Siro (80 mila) o l'Olimpico (73 mila) per un'ora e mezza.

Negli oltre 14.000 metri quadrati dello store, che ne fanno il secondo più grande d'Italia dopo Milano, Thyssenkrupp Elevator ha installato 16 scale mobili per circa 200 metri lineari di sviluppo e oltre 128 tonnellate di peso che possono trasportare 4.800 persone ogni ora, per un totale di 76.800 clienti in contemporanea negli 8 piani dello stabile. I 10 ascensori, del peso di 35 tonnellate, mobiliteranno fino a 120 persone a tratta.

"E stato un grande progetto - ha affermato Luigi Maggioni, amministratore delegato di thyssenkrupp Elevator Italia - che ci ha coinvolto per circa 1 anno e ci ha visti impegnati anche nelle ore notturne, per integrare al meglio i nostri impianti nei delicatissimi resti romani dell Acquedotto Vergine, inaugurato da Augusto nel 19 a.C.".

"E il secondo store che realizziamo con Rinascente - ha aggiunt Davide Renna, Key Account Manager di thyssenkrupp Elevator Italia. La nostra mission era quella di rendere ogni esperienza di acquisto sicura e confortevole per tutti i clienti che ogni giorno affolleranno lo splendido negozio di via Piazza del Tritone".