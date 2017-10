Nel cuore di Roma "La Vendemmia 2017". Leader partner Global Blue

Roma, (askanews) - Ai nastri di partenza "La Vendemmia 2017" di Via Condotti e Piazza di Spagna, un evento dal 16 al 21 ottobre, che coinvolge il 95% degli esercizi delle due aree tradizionali dello shopping nella Capitale.

Saranno della partita 60 Global Luxury Brand Store, 14 hotel di lusso, 25 ristoranti stellati che incontreranno le migliori cantine vinicole internazionali.

Il fulcro dell'evento la serata del 19 ottobre, dalle 19:30 alle 22:30 le boutique di Via Condotti e Piazza di Spagna accoglieranno 5mila invitati per un cocktail party.

Leader partner Global Blue, big mondiale del Tax Free Shopping, nella cui Lounge, dove sarà ospitata la produzione vinicola della "Carpineto, Grandi vini della Toscana, si è tenuta oggi la presentazione di "La Vendemmia 2017".

Ma come va la Lounge? Ce lo spiega Antonella Bertossi, marketing manager Italia della società. "Noi siamo molto soddisfatti di come sta andando la nostra Lounge a Roma. E' stato un esperimento che ha seguito quello di Milano, durante il periodo di Expo, la vocazione è quella dell'accoglienza dei turisti extra-Ue e il connubio è con i più importanti brand del lusso che circondano Piazza di Spagna".

Ma da dove arrivano principalmente i turisti che si affidano a Global Blue? "Le nazionalità più ricorrenti nel nostro business devi dire che sono sicuramente i turisti asiatici, in primis i turisti cinesi".

Ma chi spende di più? " In generale il turista arabo è quello con gli scontrini più importanti, ma devo dire che tutti i turisti asiatici hanno generalmente un average spending molto più alto della media nazionale che si attesta intorno ai 700 euro". "Abbiamo una Lounge a Venezia e in evoluzione vogliamo seguire il percorso dei nostri globe shopper che generalmente vengono in Italia per fare shopping a Milano, Roma, Venezia e Firenze".

"La Vendemmia 2017" nasce da una intuizione di Krt, società di marketing e comunicazione, che già da 8 anni cura un analogo evento di Via Montenapoleone a Milano.

Ce lo racconta Andrea Amoruso Manzari, amministratore della società.

"Lo spirito è quello di portare a Roma un esempio, che per otto anni, ha portato Milano a consolidare su Via Montenapoleone e su tutto il quadrilatero un evento legato al mondo del lusso e del fashion". E nel prossimo futuro? "Per tre anni abbiamo deciso di continuare e ripetere, dal numero zero fino al 2020, a riproporre 'La vendemmia' anche a Roma".