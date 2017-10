Usa, Trump: decuplicare arsenale nucleare? Sono solo "fake news

Washington (askanews) - Il presidente americano ha definito "fake news" l'indiscrezione riferita da Nbc, secondo cui in un incontro con i vertici militari e politici avvenuto la scorsa estate Donald Trump avrebbe detto di volere quasi decuplicare la quantità di armi nucleari a disposizione degli Stati Uniti. Parlando dallo Studio Ovale durante un incontro bilaterale con il premier canadese Justin Trudeau, Trump ha detto che una mossa simile sarebbe "totalmente non necessaria". Lui vuole semplicemente che l'arsenale nucleare Usa sia in "perfetta forma". Facendo riferimento all'indiscrezione di Nbc, l'inquilino della Casa Bianca ha detto: "E' francamente disgustoso che la stampa possa scrivere quello che vuole".