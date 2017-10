Fiocco... bianco allo zoo di Amnéville in Francia dove tre leoncini di un mese sono stati presentati al pubblico. Nascono dalla coppia di leoni bianchi che vive dal 2013 al parco, Malindi e Bouba, e che si è già riprodotta in passato. I cuccioli sono quattro, come spiega Stéphane Altini, specialista di grandi felini; ma uno dei quattro era spesso messo in disparte dalla madre ed è stato affidato a un allevatore. "Il parto è avvenuto in modo naturale, ha fatto tutto da sola, espulsione, pulizia, placenta, quando siamo arrivati la mattina erano già puliti e allattati" ha spiegato Altini. "Sono già quasi raddoppiati in un mese... si vede che il latte è ricco". I leoni bianchi in natura si trovano solo nella riserva di Timbavati, vicino al parco Kruger in Sudafrica. Il leone bianco (Panthera leo krugeri) non è una sottospecie di leone. La sua rara colorazione è un caso di polimorfismo genetico.