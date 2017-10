Al via a Milano l'East Market Garage dedicato ad auto e moto

Milano, (askanews) - Torna a Milano East Market Garage, il primo market vintage per auto e moto dedicato ai privati. Espositori con auto, moto e accessori presentano centinaia di pezzi unici.

Protagonista di questa edizione è il Rumblers Car Club - Milano, nato nel 1996 a New York per tramandare la tradizione delle auto custom. Il club porta più di 30 auto "hot rod" da tutta Europa, restaurate a mano in modo tradizionale: sono vetture storiche, sensibilmente modificate, storicamente erano auto poco costose, alleggerite togliendo paraurti, finestrini, tetto e altre parti non indispensabili. Il motore era sostituito o migliorato per avere una più potenza. Gli pneumatici erano più grandi e l'auto era poi verniciata in modo appariscente. Per far parte del club si devono rispettare regole ferree: i veicoli devono essere tutti precedenti al 1960, con due porte e marcianti. Segno inconfondibile del club è il "Dirty Devil", un diavoletto su ogni mezzo. L'area moto ha modelli chopper tutti precedenti al 1984: è lo spartiacque fra le Harley moderne e quelle "vecchie", tra gli esempi una Harley FLH del 1951 in stile "bobber americano", un chopper del 1950 con motore PanHead e una Harley FL1949 del 1949 chopperino con serbatoio Hap Jones psichedelico.

Ad accompagnare la manifestazione c'è una sezione dedicata ai dischi in vinile, con le colonne sonore di film che hanno reso celebri auto e moto, come Giorni di Tuono e Easy Rider. East Market ha anche selezionato i migliori espositori del vintage con capi d'abbigliamento del mondo garage. È sempre aperto l'East Market Diner, lo spazio food e beverage interno, dal pomeriggio anche dj set a cura di DJ Henry e barber shop a cura di Bullfrog Modern Electric Barber. Area videogame a tema motori a cura della collezionista Liza Sartorello, che ha selezionato le cartucce per console con i migliori giochi Anni '80 e '90 come Super Sprint, Need For Speed o Pole Position.