Berlusconi a Ravello, testimone di nozze di Marianna Pascale

Milano, (askanews) - Silvio Berlusconi è il testimone al matrimonio con rito civile di Marianna Pascale, sorella della sua fidanzata Francesca. Il matrimonio è stato celebrato a Ravello, all'hotel Caruso, dal senatore azzurro Domenico De Siano che ha unito in matrimonio la Pascale e Carlo Gargiulo.

Il leader di Forza Italia e Francesca Pascale hanno percorso mano nella mano i 40 metri che separano l'hotel Caruso dal belvedere della Principessa di Piemonte. La sposa è arrivata pochi minuti dopo, al braccio del padre in abito bianco e velo anche se il rito è civile. A cerimonia appena iniziata si è levata la voce di Albano Carrisi che ha intonato l'Ave Maria in latino. Il leader di Fi, abbronzato, è in abito blu con due boccioli di rosa color bianco all'occhiello. Francesca Pascale indossa un abito lungo in chiffon rosa pallido bordato d'oro, una rosa nei capelli e pochette abbinata.