"Domenica In" si trasferisce a casa delle sorelle Parodi

Roma (askanews) - Una è arrivata in Rai nel 2013 dopo 20 anni di Mediaset e un passaggio non molto fortunato a La7, l'altra è diventata la regina dei fornelli della televisione italiana, ora le due sorelle Cristina e Benedetta Parodi approdano alla conduzione del più longevo programma di Rai1, "Domenica in". Tre ore e mezza di diretta dalla loro "casa" ricostruita a Cinecittà, tra intrattenimento, approfondimento, molti ospiti e una sigla in cui si improvvisano anche cantanti.

Per la prima volta insieme alla conduzione di un programma, puntano su complicità e leggerezza, in un clima molto "familiare".

"Non c'è niente di più bello che progettare qualcosa che sta per nascere. Io l'ho fatto ai tempi con il tg5 ed è stato il periodo più bello della mia vita professionale, e adesso l'idea di aver pensato un programma nuovo, anche se è storico Domenica in, insomma questa edizione, l'idea di farlo con Bendetta ha aggiunto qualcosa di magico" ha detto Cristina. "MI faranno finamente uscire dalla cucina, farò interviste, ci saranno giochi, per me è una bellissima opportunità di mettermi in gioco, e di scorpire anche altre cifre" ha detto Benedetta.

Presenze fisse del programma Adriano Panatta e Claudio Lippi in veste di vicini di casa , Lillo e Greg, Marco Marzocca e Leonardo Fiaschi. E se si chiede alla due sorelle della tv quale sarà la cifra del programma rispondono: "Serena, allegra.. E golosa".