Incendio in capannone a Trezzano, Arpa: nessun allarme inquinanti

Milano (askanews) - Tracce di contaminanti, tra cui ammoniaca e monossido di carbonio, inferiori ai livelli minimi di allarme: sono i risultati dei primi rilievi effettuati con l'utilizzo di fiale drager dalla squadra di tecnici di Arpa intervenuta a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, per l'incendio che ha colpito il capannone dismesso della ditta Scapa Gemeaz Alimentari in via Cellini. I tecnici della squadra di emergenza hanno anche installato un campionatore ad alto volume, posizionato vicino alla stazione della polizia locale e ad alcune case. Le operazioni di spegnimento si sono concluse escludendo di fatto qualsiasi nube inquinante.

Le scuole del paese, asili nido compresi, oggi sono rimaste chiuse dopo l'ordinanza del sindaco Fabio Bottero per precauzione ed in attesa di accertamenti e analisi di Arpa Lombardia. Il Comune invita i cittadini a mantenere la chiusura delle porte e finestre, sospendere la raccolta e consumo dei prodotti ortofrutticoli coltivati. Per quanto riguarda quelli cerealicoli, dovranno essere stoccati separatamente dagli altri in attesa di accertamenti. Vietato inoltre il pascolo degli animali e si diffida dall'utilizzo di foraggi per alimentazione animale proveniente dall'area interessata.