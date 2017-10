Roma-Napoli, De Magistris: clima di odio deve finire

Vicenza, (askanews) - "E' una sconfitta per tutti" vedere domani sera lo stadio Olimpico vietato ai tifosi campani per Roma-Napoli. "Questo clima di odio deve finire". A sostenerlo è stato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in una pausa dei lavori dell'assemblea annuale dell'Anci che è in corso alla Fiera di Vicenza.

"Quando uno stadio non ospita dei tifosi è una sconfitta - ha spiegato De Magistris - domani è una partita importante che è attraversata dal ricordo di fatti che hanno particolarmente sconvolto la nostra città, penso alla morte del caro Ciro Esposito, però mi auguro da tifoso del Napoli, da sindaco, e da italiano che possa finire quest'odio, quest'astio e questa insicurezza individuale e collettiva che accompagna troppo spesso le partite di calcio nel nostro paese. Le partite devono essere un momento di gioia, di tifo, ma anche il luogo in cui con i propri figli e la propria famiglia possa andare allo stadio senza temere alcunchè. Deve finire questo odio - ha aggiunto De Magistris - ed è molto brutto poter vedere che ci sono tifosi che non possono andare allo stadio".