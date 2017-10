Thomas: la passione per canto e ballo è nata con Michael Jackson

Milano (askanews) - Arriva dal successo di "Amici", che ha definito una "palestra di vita personale e professionale", e si prepara a farsi strada nel mondo dello spettacolo: Thomas ha intitolato con il suo nome il primo album, in uscita il 13 ottobre, anticipato dal singolo "È un attimo", inciso anche in una versione inglese. "È un disco molto personale, parla di me e di tutti i miei colori e i miei sogni, contiene tutte le sfumature della mia personalità di adesso" ha detto il cantante.

L'esperienza del talent televisivo è servita per rafforzare la voglia di farcela. "Sono entrato che ero un ragazzino di 16 anni e sono stato catapultato nella realtà del lavoro del mondo dello spettacolo e televisivo, è stato un bell'impatto e sono felice di essere riuscito a viverlo con serenità e positività e averlo affrontar al meglio. Mi ha lasciato tanto, mi ha fortificato, portato a fortificare soprattutto le mie idee, i pensieri, il modo di vedere e reagire alle cose, propormi ed espormi".

Thomas sul palco unisce canto e ballo, le due discipline che ha studiato sin da piccolo ma che ha unito suo modello del suo idolo, Michael Jackson. "Mi ispiro ad un mood internazionale, cerco di prendere le sonorità un po' funk e soul è r n b e mescolarle con l'hip ho e l'italiano. Come artisti più mkdermk mi ispiro a Bruno Mars, Justin Bieber e Timblerake, The Weekend e Chris Brown. Andando alle radici mi ispiro a Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel Richie, Jamiroquai, Craig David".

A novembre Thomas farà i suoi primi due concerti l'11 all'Atlantico di Roma e il 12 al Fabrique Milano: sul palco ballerà e canterà in uno show dal mood internazionale. "La mia ambizione più grande è riuscire a vivere della mia passione, è il sogno per cui lotto da sempre, e poi continuare a crescere, espandermi, arrivare a molte più persone, sarebbe bello condividere il mio modo di vivere e vedere la musica con un bel pubblico. Ho già un pubblico che mi sostiene e mi dà tanto amore ogni giorno. Sarebbe bello ampliare questo cambio di vibrazioni".