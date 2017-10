Torna Grease, amore e musica con Guglielmo Scilla

Roma, (askanews) - Torna il musical Grease nei teatri italiani: al Sistina in questi giorni e poi in tour in Italia. Protagonista maschile, nelle vesti di Danny Zuko, è Guglielmo Scilla, che ci parla della commedia musicale, della sua interpretazione in un ruolo che ha avuto illustri predecessori, ma anche del suo 'alter ego' sul web: Wilwoosh.

Prodotto dalla Compagnia della Rancia, il Musical festeggia 20 anni di grandi successi in Italia con un'edizione speciale con la regia di Saverio Marconi.