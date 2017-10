Corleone, picchiava i bambini: sospesa maestra di scuola materna

Palermo (askanews) - La maestra di una scuola elementare di Corleone è stata sospesa per maltrattamenti nei confronti dei bambini a lei affidati. L'indagine nei confronti della donna, di 54 anni, sono state avviate a seguito della denuncia della mamma di un bambino che aveva riferito di essere stato vittima di maltrattamenti da parte dell'insegnante.

Le microtelecamere installate dagli investigatori hanno permesso di confermare l'attendibilità delle denunce. Durante le ore di scuola la maestra ricorreva abitualmente a punizioni fisiche ogni volta si poneva la necessità di riprendere un comportamento non corretto di uno o più bambini. Bastavano anche dei giocattoli fatti cadere a terra per far sì che il rimprovero, oltre che verbale, diventasse fisico.

Durante quasi due mesi d'indagine, i militari hanno registrato reiterati episodi di maltrattamenti con schiaffi alla nuca ai piccoli alunni e avvenuti sempre quando l'insegnante rimaneva sola con i bambini.