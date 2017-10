Precipita cargo in Costa D'Avorio: almeno 4 morti e 6 feriti

Abidjan, Costa d'Avorio (askanews) -Almeno quattro persone, tutte della Moldavia, sono morte in un incidente aereo avvenuto in Costa d'Avorio, nei pressi di Abidjan. Altre sei persone sarebbero rimaste ferite nello schianto di un Antonov da trasporto carico di rifornimenti per l'esercito francese, impegnato nell'operazione "Barkhane" contro i miliziani islamisti del Sahel.

Il cargo è precipitato al largo della Costa d'Avorio e si è spezzato in due tronconi dopo il decollo dall'aeroporto di Ouagadougou, in Burkina Faso, mentre sulla regione infuriava un forte temporale. Sull'aereo si trovavano dieci persone, sei cittadini moldavi e quattro francesi, un civile e tre militari, che sarebbero rimasti feriti nello schianto.