California in fiamme, il bilancio dei morti sale ad almeno 40

San Francisco, California (askanews) - Aumenta di ora in ora il bilancio delle vittime degli incendi che stanno devastando la California. I morti accertati sono finora 40, ma resta ancora altissimo il numero dei dispersi, circa 200. "Non avevo mai visto niente di simile in questo Stato", ha dichiarato alla stampa il governatore della California, Jerry Brown, "La devastazione, l'orrore, gli sfollati: è qualcosa che non scorderemo mai".

Continua intanto senza sosta l'intervento dei pompieri. Oltre 10mila sono impegnati nella battaglia contro le fiamme, mentre 100mila abitanti sono stati evacuati. Sono andati distrutti 864 chilometri quadrati di territorio compresi boschi, case e vigneti.

15 roghi restano attivi e per questo è stato mantenuto lo stato di massima allerta, poiché i venti hanno ripreso a soffiare con forza. Molte chiese in tutta la regione della California settentrionale, a Santa Rosa, Napa, Sonoma, Petaluma e Novato, ospitano gli sfollati offrendo assistenza, cibo e conforto.