Catalogna, Spagna: su indipendenza Puigdemont non ha risposto

Lussemburgo, (askanews) - Il leader della Catalogna, Carles Puigdemont, non ha dato la risposta richiesta dal governo centrale spagnolo sulla decisione sull'indipendenza della regione autonoma. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri spagnolo Alfonso Dastis.

"E' chiaro che Puigdemont non ha risposto, non ha fornito la chiarezza che gli avevamo chiesto", ha spiegato commentando la lettera inviata dal capo del governo autonomo catalano in cui si chiedono due mesi di tempo per il dialogo e un incontro al più presto con il premier spagnolo Mariano Rajoy.

Lunedì 16 ottobre alle 10 scadeva l'ultimatum dato da Madrid a Barcellona.