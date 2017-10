Gentiloni: manovra tappa importante verso conclusione del governo

Roma (askanews) - La legge di bilancio "è una tappa molto importante nella strada che l'Italia sta facendo e confido che questa decisione troverà il sostegno convinto del Parlamento e della maggioranza e in generale senso di responsabilità da parte del Parlamento su una proposta fondamentale in questa fase conclusiva dell'attività di governo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a palazzo Chigi dopo l'approvazione della manovra.

"Abbiamo una crescita che ci dà margini migliori, d'altra parte li avevamo già registrati nella nota di variazione del Def approvata dal Parlamento qualche giorno fa - ha aggiunto il premier - voglio solo ricordare che mesi fa si parlava in rapporto a questa sessione di bilancio di lacrime e sangue, di situazione che non si sapeva come sarebbe stato possibile affrontare, abbiamo invece una manovra snella e utile per la nostra economia".