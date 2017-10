Germania, Cdu della Merkel battuta in Bassa Sassonia: Spd al 37%

Berlino, 15 ott. (askanews) - Altra battuta d'arresto alle urne per Angela Merkel. In una prova elettorale in Bassa Sassonia, secondo gli exit poll, i socialdemocratici della Spd avrebbero battuto la Cdu della cancelliera tedesca.

Il partito di Martin Schulz avrebbe conquistato il 37-37,5% dei voti contro il 35% della Cdu, secondo i primi risultati. L'estrema destra della AfD si è fermata al 5,5%, raggiungendo comunque l'obiettivo di entrare nel Parlamento regionale. Ora, complessivamente, il partito ha seggi in 14 dei 16 Parlamenti regionali tedeschi.