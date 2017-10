Mogherini: a novembre a Washington per difendere accordo Iran

Lussemburgo, (askanews) - La responsabile per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, ha annunciato che si recherà a Washington "all'inizio di novembre" per difendere l'accordo sul nucleare iraniano contro la decisione del presidente Usa Donald Trump di non certificare l'intesa.

"Sarò a Washington a inizio novembre esattamente per questo motivo (difendere l'accordo nucleare, ndr), anche per altri incontri, che ho in programma regolarmente a Washington, che si svolgono ogni due-tre mesi e il prossimo si svolgerà fra tre settimane", ha detto Mogherini, parlando all'incontro dei ministri degli Esteri Ue a Lussemburgo.