Salute: il benessere delle donne in menopausa corre sul laser

Milano, (askanews) - La tecnologia laser come presidio per ridare e garantire benessere, soddisfazione e migliore qualità della vita alla donna in menopausa.

Si tratta del laser vaginale Co2 frazionato, i cui effetti determinano il ripristino funzionale della vagina con benefici sensibili in ambiti diversi: dal miglioramento della vita sessuale al contrasto all'incontinenza. "Il laser vaginale serve a migliorare la qualità di vita della paziente, per esempio nella vita sessuale, che dopo la menopausa viene inibita dalla assenza di ormoni estrogeni - spiega Anna Agnello, Specialista Ginecologia e Responsabile "Percorso Menopausa" del CDI - Il laser vaginale stimola i fibroblasti a produrre collagene e questa produzione di collagene aiuta il trofismo vaginale e aiuta la correzione anche dell'incontinenza urinaria lieve".

La tecnologia laser, utilizzata con apparati specifici in ambiti diversi, è una delle risorse più innovative impiegate dal Centro Diagnostico Italiano all'interno del progetto "Percorso Menopausa".

Altro campo di applicazione del laser è infatti quello dermatologico. "Durante la menopausa sono molti gli organi che vengono interessati; la cute è uno di quelli: progressivamente si ha una riduzione dell'acido ialuronico, di collagene e elastina e una alterazione della produzione di melanina - sottolinea Maurizio Cavallini, Specialista Chirurgia Plastica e Responsabile Dermatochirurgia del CDI - Questo porta alla formazione sulla cute del viso, sulle mani, sul decolletè di quelle lentigini collor marrone molto fastidiose dal punto di vista estetico e che al Centro Diagnostico Italiano, grazie all'acquisizione di uno dei più moderni e sofisticati laser, si possono correggere, eliminare o ridurre per dare un aspetto gradevole a quello che è il viso di una donna in menopausa".

Sono molteplici e complesse le nuove esigenze che emergono con l'arrivo della menopausa. Il laser si rivela un alleato importante per soddisfarne e risolverne alcune, ma non tutte. "Percorso Menopausa" - avviato dal Centro Diagnostico Italiano nella struttura di Largo Augusto a Milano, e dedicato alle donne over 45 - prevede l'impiego di un team di medici specialisti - dal cardiologo allo psciologo, dal chirurgo plastico al dietologo - che accompagna la donna a ritrovare salute e benessere in tutti gli ambiti coinvolti da questa fase fisiologica della vita.

"La menopausa è un fattore di rischio cardiovascolare in quanto trascina con se una serie di modificazioni metaboliche e vascolari che espongono la donna ad un rischio aumentato di patologie come l'infarto o l'ictus. - commenta Chiara Montano, Specialista Cardiologia al Cdi - E' importantissimo che la donna all'epoca della menopausa venga seguita da un cardiologo di fiducia in quanto è fondamentale avere una personalizzazione del proprio profilo di rischio cardiovascolare per stabilire quali possano essere gli interventi per cercare di vivere a pieno, con la miglior prevenzione possibile, questa fase così delicata.

"La menopausa non è una malattia -conclude la dottoressa Agnello - è un momento particolare della vita di una donna, caratterizzata dal calo degli estrogeni, cioè la cessazione della attività ovarica. Va affrontata serenamente, ma la donna necessita di un team di specialisti che ruotino attorno a lei, a 360 gradi, per garantire un'ottima qualità di vita".