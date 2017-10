Africa, Ginevra (Aics Etiopia): centrale energia da rinnovabili

Roma, (askanews) - "Con l'ultimo programma Paese abbiamo firmato un accordo con l'Etiopia di 125 milioni di euro, una buona parte dei quali sono dedicati al wash nelle aree rurali, all'agricoltura e ad opere infrastrutturali che evidentemente sono un terreno fertile su cui il discorso delle energie rinnovabili può essere impiantato".

Lo ha affermato ad askanews Letizia Ginevra, a capo dell'ufficio di Addis Abeba dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, in occasione della conferenza Res4Africa sullo sviluppo delle energie rinnovabili nell'area e in tutto il continente africano.

"Il rapporto con il privato è fondamentale - ha aggiunto Letizia Ginevra -, cito solo un esempio di partnership pubblico-privato con la coltivazione nelle foreste del caffè attraverso Unido e con Illy che è un partner estremamente attivo e generoso. Questa è la strada da considerare per il futuro anche in materia di energie rinnovabili. Noi come Italia siamo un paese che produce eccellenza, che in questo settore, con Enel ed altri partner, potrà essere una bandiera importante per noi".

Importante poi, per la diffusione e la comprensione delle potenzialità per l'Africa derivanti dalle fonti rinnovabili, il lavoro formativo: "la Cooperazione promuove e finanzia azioni di capacity building proprio perchè pensiamo che nel nostro ruolo sia assolutamente doveroso occuparci della sostenibilità, e capacity building significa fare in modo che non solo le istituzioni ma anche la gente possa essere formata e instradata verso quelli che sono anche in materia di innovazione tutti i canali che le energie rinnovabili aprono. E quindi è fondamentale lo sviluppo delle risorse umane attraverso il capacity building".