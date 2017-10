Carolyn Smith: la danza mi ha aiutato a sconfiggere il cancro

Milano (askanews) - Affrontare la vita, e le difficoltà, con la grinta e il sorriso: è la ricetta di Carolyn Smith, ballerina e coreografa famosa in tutto il mondo e conosciuta in Italia come presidente di giuria della trasmissione "Ballando con le stelle". Nel 2015 Carolyn ha scoperto di avere un tumore al seno e ha iniziato una battaglia che ha raccontato nel libro "Ho ballato con uno sconosciuto", dal 12 ottobre in libreria e edito da HarperCollins. "L'ho chiamato intruso perchè cancro e tumore come parole non mi piacciono, sembrano tanto negative, un intruso è come un ladro che entra in casa, è entrato senza permesso".

L'intruso grazie alle cure e ad un approccio positivo alla malattia è stato sconfitto. L'amore per la danza, per lei è vitale come l'aria che respira, ha aiutato Carolyn a superare anche questo momento. "Mi ha mantenuto la mente occupata, aiutando gli altri, e non mi ha dato spazio per pensare a questo maledetto intruso dentro il mio corpo".

Questa esperienza le ha anche insegnato molto. "Ho imparato a stare più calma, a casa, iniziare a godersi di più la vita, in particolare la famiglia e i miei cani. Io mi sento di dare un messaggio a tutti, uomini e donne, che devono curarsi e fare i controlli: se per caso si trovasse qualcosa, mi auguro di no, preso all'inizio è un altro percorso".

Carolyn è testimonial dell'Airc, associazione italiana per la ricerca sul cancro, con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della prevenzione ha organizzato un flash mob in piazza Duomo a Milano per dire a tutti che le donne sono più forti di quanto loro stesse possano immaginare. In attesa di rivederla alla prossima edizione di "Ballando con le stelle".