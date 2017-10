Esce "Terapia di coppia", con Ambra Angiolini e Sergio Rubini

Roma, (askanews) - Esce al cinema (dal 26 ottobre) "Terapia di coppia", film di Alessio Maria Federici, con Ambra Angiolini nei panni dell'intrigante Viviana e Pietro Sermonti, il suo amante Modesto. Tratto dall'omonimo romanzo best seller di Diego de Silva.

Viviana e Modesto sono sposati, ma non tra di loro. Incoscienti e innamorati, si ritrovano uniti da una passione incontrollabile. La loro relazione fatta di attrazione, schermaglie, risate e incontri clandestini nella camera di un B&B, approda dall'analista, il professore Malavolta, che ha il volto di Sergio Rubini.

Un'immersione nei sentimenti che nascono dal timore, che quasi tutti abbiamo provato almeno una volta, di affidarci all'amore e all'impulso di cambiare vita.

"Ho provato a fare un film veloce e moderno sui rapporti di coppia, una storia che parli di un grande amore in modo libero - ha spiegato il regista, sottolineando - Libero dai preconcetti che finora hanno accompagnato la visione delle relazioni tra uomini e donne e dei tradimenti. Libero di raccontare senza vergogna e senza inibizioni il punto di vista di un uomo e di una donna che si amano e che sono costretti ad affrontare la vita e le paure di tutti i giorni per dare una possibilità alla loro passione. Una passione che accompagnandoli nel tempo si trasforma in quell'amore che non provano più, o non hanno mai provato, per il loro partner ufficiale".