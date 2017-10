È partito il treno del Pd. Renzi: ma non è campagna elettorale

È partito in orario, alle 10, dal binario 2 dalla stazione di Roma Tiburtina il treno "Destinazione Italia" del Pd. Prime tappe, Fara Sabina e Civita Castellana. "Il tema è il viaggio dentro il cuore dell'Italia, dove io non faccio discorsi: non è il solito tour - ha spiegato il segretario Dem Matteo Renzi - dove alla fine metto su il podio e parlo. È un viaggio per prendere appunti. Si impara più in due ore a Fara Sabina o a Civita Castellana che non a stare chiusi nelle stanze tradizionali".

"La politica fatta in mezzo alla gente è tutta un'altra cosa", ha rivendicato Renzi durante la prima sosta all'abbazia di Farfa. "Il viaggio in treno del Pd serve a uscire dal chiacchiericcio del Transatlantico ed entrare nei problemi veri degli italiani, raccontando ciò che si è fatto ma soprattutto immaginando ciò che si può fare. È una campagna d'ascolto. Non siamo a chiedere voti, siamo a chiedere idee e suggerimenti. Ma è una campagna d'ascolto, per la campagna elettorale c'è tempo".