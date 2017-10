Saviano: assassinio blogger Daphne Galizia una notizia drammatica

Napoli, (askanews) - "La notiza è drammatica perchè Malta in questo momento è un crocevia di riciclaggio. Le due isole sono la Gran Bretagna e Malta, che hanno una connessione enorme. Malta, Gibiltetra, Londra sono le grandi porte attraverso le quali sta entando il denaro in Europa. Non gira più per le isole caraibiche e per Panama. D'altronde Panama papers sembrerebbe essere la vendetta di Panama contro chi stava spostando i capitali in Inghilterra e a Malta. Proprio questa sicurezza ha reso pericoloso il lavoro dei giornalisti che hanno toccato questi file": così lo scrittore Roberto Saviano ha commentato la morte di Daphne Galizia, giornalista e blogger che si occupava di corruzione internazionale rimasta uccisa ieri a Malta nell'esplosione della sua automobile.