Star senegalese Youssou N'Dour riceve premio in Giappone

Roma, (askanews) - La star della musica senegalese Youssou N'Dour fa parte dei premiati del 29esimo Praemium Imperiale, considerato il Nobel delle arti in Giappone. Tra i premiati anche Mikail Barysnikov, ballerino e attore russo naturalizzato americano.

Nelle immagini la conferenza stampa prima della consegna del premio a Tokyo. Il commento dell'artista: "Sono molto felice, davvero, di ricevere questo premio. Quando hanno fatto l'annuncio a New York, un amico mi ha telefonato e mi ha detto 'perché il Giappone? Canti in giapponese? Perché? E' talmente lontano. Come mai vi danno un premio laggiù? Gli ho detto che la musica riduce le distanze e lui diceva che la musica è una lingua e forse la prima lingua che fa sì che la gente possa ascoltarsi e capirsi".