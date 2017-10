Digital Twin, una tecnologia strategica per le imprese del futuro

Modena (askanews) - Una tecnologia strategica, che nei prossimi anni si stima diventerà sempre più rilevante sullo scenario globale. Il Digital Twin, letteralmente il gemello digitale di un prodotto reale, è stato l'oggetto di un workshop tecnico che CNH Industrial ha organizzato al Museo Enzo Ferrari di Modena. A dare il benvenuto ai partecipanti Gennaro Monacelli, Design Analysis & Simulation di CNH Industrial.

"Nei prossimi cinque anni - ha detto ad askanews - avremo miliardi di oggetti che avranno il loro gemello virtuale, quello che noi chiamiamo Digital Twin. Questi oggetti fisici comunicheranno con i loro corrispettivi virtuali con dei sensori".

In sostanza, ampliando lo spettro delle simulazioni, ed estendendole a tutta la vita del prodotto, è possibile rendere quest'ultimo sempre più "intelligente", grazie a una analisi mirata della grande mole di dati di cui si entra in possesso. Che si traducono poi in modifiche reali. Tra i relatori del convegno anche Fabrice Pena, System Business Unit di Ansys, sponsor dell'evento modenese.

"Il modo in cui il Digital Twin può essere usato per accelerare l'innovazione - ci ha detto - è sicuramente la simulazione, che possiamo utilizzare per migliorare il prodotto, raccogliendo anche i dati relativi all'uso effettivo da parte dei consumatori e i feedback che ci arrivano. In questo modo si pone l'innovazione al centro dello sviluppo di una successiva versione".

Un esempio pratico dell'applicazione a tutto campo dei principi del Digital Twin, nella vasta galassia di CNH Industrial è il trattore a guida autonoma concepito per l'agricoltura del futuro, che però risponde ad alcune domande che sono le stesse poste dalla mobilità autonoma per i veicoli privati. E la grande partita si gioca proprio sulla velocità e sulla efficacia con cui si sapranno sfruttare tali conoscenze.